İstanbul'da AKM'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf ve vatandaşlarda sohbet etti
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İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara sohbet etti.