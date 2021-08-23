İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor

Türkiye’de göçmenlere karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda İstanbul’da son üç günde 506'sı Afgan toplamda bin 251 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı. 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak göçmenin yakalandığı kaydedildi.