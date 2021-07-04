İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!'
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İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' 04.07.2021 | 18:28
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Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 02.07.2021 | 16:26
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02.07.2021 | 15:39
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
İstanbul Büyükçekmece’de üst geçit yerine araçların süratli şekilde seyir ettiği yoldan karşıya geçmek isteyen sağlık çalışanına araba çarptı. Genç kızın ağır yaralandığı kaza anları, arkadaşının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza öncesinde video kaydı alan kişinin genç kızı uyardığı ve kaza olması halinde görüntüleri “Müge Anlı’ya vereceğim” dediği anlar ortaya çıktı.