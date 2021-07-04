Video Türkiye İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!'

İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!'

İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!'
04.07.2021 | 18:28

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İstanbul Büyükçekmece’de üst geçit yerine araçların süratli şekilde seyir ettiği yoldan karşıya geçmek isteyen sağlık çalışanına araba çarptı. Genç kızın ağır yaralandığı kaza anları, arkadaşının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza öncesinde video kaydı alan kişinin genç kızı uyardığı ve kaza olması halinde görüntüleri “Müge Anlı’ya vereceğim” dediği anlar ortaya çıktı.

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