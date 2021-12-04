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İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
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Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
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Hava Durumu 04-12-2021 04.12.2021 | 08:00
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Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03.12.2021 | 21:47
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Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında! 03.12.2021 | 18:06
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Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 03.12.2021 | 16:58
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Hava Durumu 03-12-2021 03.12.2021 | 08:00
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Mardin'de 'Eren kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor 02.12.2021 | 12:33
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, yasadışı bahis oynatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 8’i tutuklandı. Bahis siteleri üzerinde oyun oynadıkları belirlenen 34 şüpheliye 245 bin 000 TL idari para cezası uygulandı.