Video Türkiye İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı
İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı

İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı

04.12.2021 | 13:38

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, yasadışı bahis oynatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 8’i tutuklandı. Bahis siteleri üzerinde oyun oynadıkları belirlenen 34 şüpheliye 245 bin 000 TL idari para cezası uygulandı.

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