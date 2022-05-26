Video Türkiye İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

26.05.2022 | 22:45

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İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde, akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler adeta gececi aydınlattı. İstanbul’un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

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