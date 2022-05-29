Video Türkiye İstanbul'un Fethinin 569. yılı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
İstanbul'un Fethinin 569. yılı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İstanbul'un Fethinin 569. yılı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

29.05.2022 | 19:27

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İstanbul'un Fethinin 569. yılı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkulu bir törenle kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen törende MHP Lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

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