Video Türkiye İstanbul'un göbeğinde tepki çeken olay! İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı, ortalık karıştı

İstanbul'un göbeğinde tepki çeken olay! İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı, ortalık karıştı

İstanbul'un göbeğinde tepki çeken olay! İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı, ortalık karıştı
11.07.2021 | 19:44

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İstanbul Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan İspanyol kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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