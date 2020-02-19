İşte Gezi kalkışmasının Türkiye ekonomisine verdiği zarar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında Gezi Parkı olaylarının Türkiye ekonomisine verdiği zarara dikkat çekti. Olaylar süresince Türkiye'nin mega projelerinin yapılmamasını talep eden provokatörler ekonomide 100'lerce milyar dolarlık kayba neden oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 3 ay etkisini sürdüren o dönemde 164 milyar lira geriledi. Dolar yükselirsen, tahvil faizleri ise yaklaşık iki katına çıktı.
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