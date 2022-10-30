Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
İşte Togg'un fabrikadan çıkış yolculuğu | Video 30.10.2022 | 21:54
03:18
İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 30.10.2022 | 12:02
11:12
TOGG heyecanı Türkiye'yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video 30.10.2022 | 10:53
00:48
Son Dakika: Başkan Erdoğan Gemlik’te… TOGG'da büyük açılış birazdan! | Video 29.10.2022 | 16:51
10:36
00:19
03:46
08:52
01:53
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 28.10.2022 | 09:53
01:53
İYİ Parti ile HDP aynı masada! Gizli ortaklık Avrupa’da tescillendi 26.10.2022 | 17:22
04:44
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 26.10.2022 | 14:14
03:25
EXPO'ya BAYRAKTAR TB2 damgası | Video 26.10.2022 | 10:50
02:39
02:09
50:42
00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 22.10.2022 | 15:51
02:06
Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım 22.10.2022 | 14:39
02:26
04:55
Bir otomobilden fazlası sloganıyla yola çıkan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü'nü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Açılışta, ayrıca Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi de kutlandı. Togg resmi hesabından yapılan paylaşımda, bu keyifli yolculuktan kesitler paylaşıldı.