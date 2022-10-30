İşte Togg'un fabrikadan çıkış yolculuğu | Video

Bir otomobilden fazlası sloganıyla yola çıkan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü'nü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Açılışta, ayrıca Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi de kutlandı. Togg resmi hesabından yapılan paylaşımda, bu keyifli yolculuktan kesitler paylaşıldı.