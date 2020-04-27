İsveç'ten getirilen hastanın sağlığı nasıl?

İsveç'ten Covid-19 hastası babası için seslenen Leyla Gülüşken'in yardım çağrısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtsız bırakmadı Türkiye'de tedavi altına alınan Emrullah Gülüşken'in son durumu nasıl?