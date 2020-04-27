Video Türkiye İsveç'ten getirilen hastanın sağlığı nasıl?

İsveç'ten getirilen hastanın sağlığı nasıl?

İsveç'ten getirilen hastanın sağlığı nasıl?
27.04.2020 | 13:43
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Virüsü ne zaman atlatabiliriz? 03:31
Virüsü ne zaman atlatabiliriz? 27.04.2020 | 15:24
Ankara ve İstanbul Barosu'ndan islam nefreti 02:11
Ankara ve İstanbul Barosu'ndan islam nefreti 27.04.2020 | 14:35
İsveç'ten getirilen hastanın sağlığı nasıl? 01:11
İsveç'ten getirilen hastanın sağlığı nasıl? 27.04.2020 | 13:43
Aşı -ilaç çalışmaları nasıl sonuçlanacak? 01:56
Aşı -ilaç çalışmaları nasıl sonuçlanacak? 27.04.2020 | 12:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 2.805! Toplam Vaka 110.130!/A Haber 01:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 2.805! Toplam Vaka 110.130!/A Haber 27.04.2020 | 11:41
Yasak Sonrası İstanbul'da Araç Trafiği Dikkat Çekti! / A Haber 01:51
Yasak Sonrası İstanbul'da Araç Trafiği Dikkat Çekti! / A Haber 27.04.2020 | 11:41
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor 02:33
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor 27.04.2020 | 10:43
İyileşenler virüse tekrar yakalanabilir mi? 01:30
İyileşenler virüse tekrar yakalanabilir mi? 27.04.2020 | 10:42
Şehir giriş-çıkışlarında sıkı denetim 01:18
Şehir giriş-çıkışlarında sıkı denetim 27.04.2020 | 10:42
Rusya ile Almanya’dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı | Video 01:03
Rusya ile Almanya’dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı | Video 25.04.2020 | 22:30
ABD'den getirilen vatandaşlar Gaziantep'te 01:07
ABD'den getirilen vatandaşlar Gaziantep'te 25.04.2020 | 16:40
Bakan Albayrak: 1000 Tl Yardım İçin Yeni Başvurular Başladı 03:35
Bakan Albayrak: "1000 Tl Yardım İçin Yeni Başvurular Başladı" 25.04.2020 | 16:03
1 Mehmetçik Şehit Oldu! 32 Hain PKK/YPG'li Terörist Öldürüldü! 01:37
1 Mehmetçik Şehit Oldu! 32 Hain PKK/YPG'li Terörist Öldürüldü! 25.04.2020 | 16:02
Bakan Albayrak: 4.4 milyon aileye 1000 tl yardım yaptık 01:41
Bakan Albayrak: 4.4 milyon aileye 1000 tl yardım yaptık 25.04.2020 | 14:15
Sokağa Çıkma Yasağında 3. Gün! Türkiye'de Son Durum 10:40
Sokağa Çıkma Yasağında 3. Gün! Türkiye'de Son Durum 25.04.2020 | 13:28
Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne mektup Ötekileştirmeye izin vermeyiz 01:11
Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne mektup "Ötekileştirmeye izin vermeyiz" 25.04.2020 | 10:35
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde 02:15
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde 25.04.2020 | 10:14
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video 02:19
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video 24.04.2020 | 21:53
Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber 02:17
Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber 24.04.2020 | 17:05
İlk yerli otomobilde sona doğru 01:21
İlk yerli otomobilde sona doğru 24.04.2020 | 15:45

İsveç'ten Covid-19 hastası babası için seslenen Leyla Gülüşken'in yardım çağrısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtsız bırakmadı Türkiye'de tedavi altına alınan Emrullah Gülüşken'in son durumu nasıl?

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA