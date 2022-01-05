Video Türkiye İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı
İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı

İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı

05.01.2022 | 23:29

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Sultangazi'de iki hırsızdan birisi işyeri sahibini oyaladı, diğeri ise cep telefonu çalmaya çalıştı. İşyeri sahibi hırsızı fark ederek, tokat atıp dışarıya atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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