İYİ Parti ile HDP aynı masada! Gizli ortaklık Avrupa’da tescillendi

Altılı masa ortakları ABD’nin ardından Avrupa'ya gitti. Altılı masanın Brüksel’deki buluşmasında masanın gizli ortağı HDP de yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Bizim olduğumuz masada HDP olmaz” şeklinde açıklama yapmasına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erzozan’ın HDP'li vekil Hişyar Özsoy ile aynı masaya oturması dikkat çekti.