İYİ Parti'de HDP çatlağı! Meral Akşener soruyu duyunca böyle uzaklaştı
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Çanakkale'de temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, gazeteciler tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin görüşü soruldu. Muhabirlerden soru almayan Meral Akşener, arkasını dönerek hızlıca alandan uzaklaştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise bugün yaptığı açıklamada, sadece HDP'nin değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini ifade etti.