İzmir'de pitbull dehşeti! "Gerçekten korkuyoruz"

İzmir’in Aliağa ilçesinde tasmasız gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, parkta gezen bir vatandaşın köpeğine saldırdı. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, gerekli tedaviler için veterinere götürüldü. Parka eşi ve çocuğu ile gelen Melike Güven isimli vatandaş ise "Çocuğumla parka geldim. Burada tasmasız köpekler gezdiriliyor. Bir köpek saldırıya uğradı. Bu konuda insanların duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen tasmasız köpekleri gezdirmeyin. Gerçekten korkuyoruz" ifadelerini kullandı.