İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir otobüsün üzerinde şehri gezdi. Marşların da yayınlandığı otobüsten bir görüntü kaydı gözlerden kaçmadı. Soyer’in yanındakilere İzmir’in neresinde bulunduklarını sorması dikkat çekti. Böylece CHP’li Tunç Soyer’in yönettiği İzmir’i tanımadığı anlaşıldı