İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü. İznik Gölü kenarı kumbaşı mevkideki sazlıklarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, Birkaç noktadan ilerleyen yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, 10 dönümden fazla sazlığın yandığı öğrenildi.