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OTOMATİK OYNAT
02:00
Jandarmanın eğitimlerinde sualtı intikal aracı ilk kez kullanıldı 12.12.2021 | 22:04
00:22
Dikey bahçeleri sökmeye devam ediyorlar! 12.12.2021 | 22:04
01:42
01:35
Meteoroloji'den yağış uyarısı 12.12.2021 | 19:33
00:44
01:30
Hava Durumu 12-12-2021 12.12.2021 | 08:00
06:57
11:30
00:59
Bolivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi 11.12.2021 | 12:12
04:20
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne videolu mesaj 11.12.2021 | 11:56
02:13
01:30
Hava Durumu 11-12-2021 11.12.2021 | 08:00
00:32
01:30
Hava Durumu 10-12-2021 10.12.2021 | 08:00
01:05
Tarsus'ta Kilisede “Shakespeare ve Müzik” konseri 10.12.2021 | 00:43
00:39
Kılıçdaroğlu'nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu 09.12.2021 | 23:42
02:15
35:15
01:56
00:25
Diyarbakır'da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var! 09.12.2021 | 18:36
Muğla’da gerçekleştirilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Deniz Dalışı eğitiminde envantere yeni kazandırılan sualtı intikal aracı kullanıldı.