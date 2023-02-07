JÖAK personeli Hatay’a intikal etti | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’daki arama-kurtarma faaliyetlerine destek olacak Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla bölgeye intikal ilan edildiğini bildirdi. MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakların deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan JÖAK personelinin Hatay’a ulaştırıldığını duyurdu.
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