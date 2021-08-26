Video Türkiye Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi

Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi

Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi
26.08.2021 | 18:31

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Kabil'de havalimanı dışında 2 patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi. Pentagon Sözcüsü Kirby, "Kabil Havalimanı'nın yakınında meydana gelen patlamanın can kaybıyla sonuçlandığını doğrulayabiliriz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Taliban tarafından da yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da olduğu 13 kişinin öldüğü bildirildi. ABD'li yetkililer ise en az 3 Amerikalı askerin yaralandığını duyurdu.

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