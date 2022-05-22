Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?

Kabine yeni haftada kritik başlıklarla toplanıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı Ankara'nın izleyeceği tutum en kritik başlık. Konutta ve gıdada fahiş fiyata karşı alınacak tedbirler, cezaevi mahkumlarının Kovid-19 izni ve sığınmacıların durumu da Kabine'de ele alınacak.