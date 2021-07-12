Kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Denizli'de, 4 gün önce iş görüşmesi için gittiği Tavas ilçesinden 4 kişi tarafından kaçırılan tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ömer Aldırmaz'ın (49) polis tarafından kurtarıldığı o anların görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, görüntülerde polisin Aldırmaz'ı zorla tutulduğu evde elleri, ayakları ve gözleri bağlı şekilde bulduğu belirtildi