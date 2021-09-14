Kadıköy'de Camiyi yakmaya çalışan şüpheli kamerada

Kadıköy'de akşam saatlerinde camiye gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.