Kamyon kasasında gelen göçmenler yakalandı! 400 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

Kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu 272 yabancı uyruklu, Afganistan'a gönderilmek üzere İstanbul'a götürülüyor. Kocaeli Valiliği tarafından 400 Afganistan uyruklunun sınır dışı edileceği bildirilen açıklamada, "Yapılacak 3 charter seferi ile bugün 272 ve yarın 128 olmak üzere toplamda 400 Afgan düzensiz göçmen Kocaeli Valiliği koordinesinde Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a intikal ettirilerek İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderilecektir." ifadesi kullandı.