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OTOMATİK OYNAT
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Karadeniz gazında sona doğru: Bir adım daha geride kaldı 02.10.2022 | 21:49
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Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı 02.10.2022 | 00:00
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SON DAKİKA! İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 30.09.2022 | 15:21
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TBMM'de yeni dönem başlıyor. Meclis Başkanı Şentop'tan açıklamalar | Video 30.09.2022 | 11:07
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TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 28.09.2022 | 11:11
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Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı 27.09.2022 | 01:28
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Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çaldı, türkü söyledi 25.09.2022 | 22:29
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Ortaköy’de gece kulübündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 25.09.2022 | 22:33
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Lokantaya girip kasadaki bozuk paraları çaldı 25.09.2022 | 19:23
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Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri | Video 25.09.2022 | 16:44
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Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video 25.09.2022 | 10:02
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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı" dedi. Öte yandan; TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de önemli açıklamalarda bulundu.