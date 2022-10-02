Karadeniz gazında sona doğru: Bir adım daha geride kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı" dedi. Öte yandan; TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de önemli açıklamalarda bulundu.