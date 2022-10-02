Video Türkiye Karadeniz gazında sona doğru: Bir adım daha geride kaldı
Karadeniz gazında sona doğru: Bir adım daha geride kaldı

Karadeniz gazında sona doğru: Bir adım daha geride kaldı

02.10.2022 | 21:49

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı" dedi. Öte yandan; TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de önemli açıklamalarda bulundu.

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