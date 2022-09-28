Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak olan, 600 kilometrelik yolun yüzde 98’lik kısmı tamamlandı | Video

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve ‘asrın projesi’ olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında çalışmalar neredeyse bitti. Proje sayesinde bölgenin marka değeri yükselirken, mahalleliler ise yıllardır bu yolun özlemini çektiklerini belirtti.