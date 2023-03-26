Kars Emniyetinden “Polis Özel Harekat’ın 40” yılı paylaşımı | Video
Kars Emniyet Müdürlüğü’nden “Polis Özel Harekat’ın 40” yılı dolayısıyla yaptığı paylaşım dosta güven, düşmana korku saldı.
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