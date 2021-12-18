Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Kars-Erzurum kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Iğdır- Ankara seferi yapan yolcu otobüsü buzlanma ve sisin etkisiyle Sarıkamış'ta devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, bölgedeki çalışmalar hala devam ederken Kars Valisi Türker Öksüz'den kazaya ilişkin ilk açıklama geldi.