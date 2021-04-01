Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HES Kablo Kayserispor’u ziyaret ederek, yönetime, teknik heyete ve futbolculara Göztepe maçında başarılar diledi. Büyükkılıç, “Kayserispor bizim için önemlidir. Bir markadır” dedi. Futbolcularla da bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, tek tek selamlaşarak ‘oyuncu lazım mı?’ diye şakalaştı.