Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimleri delege seçtirdi!

CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il kongrelerinde tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu kongrelerde adaylık başvurularına izin vermezken kendine yakın isimlerin delege seçilmesini istiyor. Son olarak dün Ankara'da yapılan il kongresinde Ali Hikmet Akıllı il başkanı seçildi. Yeterli imza toplayan isimlerin adaylık başvuruları kabul edilmezken, delegelere telefon açılarak oy kullanmamaları yönünde tehditler savruldu...