Kıbrıs'ta Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Küçük kızın şiiri ayakta alkışlandı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temasıları sırasında, Büyükhan’da gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti. Başkan Erdoğan burada gençlerle sohbet ederken, buluşmada duygusal anlar da yaşandı. Programın sonunda ilkokul öğrencisi Nidasu Yiğitler Başkan Erdoğan'a ithafen şiir okudu. O anlar ise programın en çok dikkat çeken kısımlarından biri oldu.