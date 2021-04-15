Video Türkiye Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama
15.04.2021 | 18:33

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Şubat'taki grup toplantısında üreticinin elinde kalan soğan ve patates üzerinden hükümeti eleştirmiş, ''sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık. '' demişti. CHP Lideri son grup toplantısında ise tam tersi cümleler kurdu. Bu sefer de hükümetin ücretsiz soğan ve patates dağıtmasını eleştirdi.

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