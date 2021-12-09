Kılıçdaroğlu'nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu

Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir." ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.