Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı babasını öldüren 26 yaşındaki Edip Bayram, annesi ve iki amca çocuğunu silahla yaraladı. Köye gelen jandarmayla da silahlı çatışmaya giren Edip Bayram 1 astsubay ve 2 uzman erbaşı yaraladı.