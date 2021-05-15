Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı babasını öldüren 26 yaşındaki Edip Bayram, annesi ve iki amca çocuğunu silahla yaraladı. Köye gelen jandarmayla da silahlı çatışmaya giren Edip Bayram 1 astsubay ve 2 uzman erbaşı yaraladı.