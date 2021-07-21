Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan tanıtım filmi yayımladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yeni tanıtım filmi sosyal medyada yayımlandı.