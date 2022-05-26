Video Türkiye Kurtaran-2022 Tatbikatında basın safhası başladı | Video
Kurtaran-2022 Tatbikatında basın safhası başladı | Video

Kurtaran-2022 Tatbikatında basın safhası başladı | Video

26.05.2022 | 10:56

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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen Kurtaran 2022 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kurtaran-2022'de bu yıl senaryo gereği, üç farklı sahada dibe oturmuş 3 denizaltıya milli kurtarma gemileriyle müdahalede bulunulacak. Tatbikatta 12 ülkeden toplam 26 gözlemci de yer alıyor.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 22 - 27 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği Kurtaran 2022 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, 3 denizaltı, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarmayedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 paraşütle arama kurtarma timi (PAK), 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan C 130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 sahil güvenlik botu görev alıyor.

Kurtaran-2022'de bu yıl senaryo gereği, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş 3 denizaltının aranması, tespit ve teşhis edilmesi gerçekleştirildi. Tatbikatın bugün gerçekleştirilecek kurtarma eğitimleri kapsamında ise satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçları ile müdahale edilecek ve personel tahliyesi gerçekleştirilecek. Tatbikata Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün'den toplam 26 gözlemci de katıldı. Kurtarma faaliyetini gerçekleştirmek için Marmaris Aksaz Limanı'ndan Akdeniz'e hareket eden TCG Alemdar Denizaltı Personel Arama Kurtarma gemisinde tatbikatla ilgili basın brifingine Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya katıldı.

BASIN BRİFİNGİ YAPILDI
Bringi veren Deniz Albay Özgür Kenan Tansoy, Bu yıl Aksaz-Marmaris bölgesinde 5'incisi icra edilen Kurtaran-2022 tatbikatı, fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatıdır. Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, milli kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulmaktadır. Tatbikatın hedef kitlesi; denizaltı arama kurtarma harekâtında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlardır dedi. Tansoy, tatbikatın maksadının satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan milli kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarılması ve tatbikata iştirak edecek diğer ülke gözlemcileri ile denizaltı kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı olduğunu da belirtti. Brifingin ardından TCG Alemdar gemisi, Akdeniz'e açılarak tatbikatların yapılacağı sahalara doğru hareket etti.

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