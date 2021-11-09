Lütfü Türkkan’a sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sosyal medyada tepki yağıyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine ettiği ağza alınmayacak küfürlere sahip çıktı. Türkkan'ın özürünü 'Yüreklilik' diye niteleyen Akşener, 'Ahlaksız' ve ‘Provokasyon’ ifadeleriyle şehit kardeşini suçladı. Öte yandan Akşener’in daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler nedeniyle verdiği tepki de tekrar gündeme geldi. Akşener’in terör örgütü üyeliğinden yargılanan Demirtaş’ın eşi için gösterdiği hassasiyeti şehit eşi için göstermemesine sosyal medyadan tepki geldi.