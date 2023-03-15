Video Türkiye Malatya Teknokent konteynerlerde yaşam başladı | Video
Malatya Teknokent konteynerlerde yaşam başladı | Video

Malatya Teknokent konteynerlerde yaşam başladı | Video

15.03.2023 | 10:36

Malatya’nın Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde depremzedeler için yapılan 10 bin 500 kişilik konteyner kent hizmete sunuldu.

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Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya'da afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan AFAD'ın İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı konteyner kentte çalışmalar tamamlandı. 10 bin 500 depremzedenin barınacağı konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, kanepe, yataklara varana kadar bir çok ihtiyaç malzemeleri yer alırken, depremzedelerin konteynerlere yerleştirilmesi ise sürüyor.

"ALLAH DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDA EKSİK ETMESİN"
Kahramanmaraşlı 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya merkezli 5,6'lık depremi 8 aylık bebeği ile birlikte evinde yaşayan depremzede Mehmet Ekici ," Üç depremi 8 aylık çocuğumla beraber yaşadık çok şükür başımızı sokacağımız bir konyetner verdiler. Devletimiz sağ olsun birkaç eksiğimiz var zamanla onlarda tamamlanır Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

"BAŞIMIZI SOKACAĞIZ BİR YERİMİZ OLDU"
Depremde evi ağır hasar alan Yüksel Kadiroğlu ise barınacak yerleri olmadığı için bir süre köyde kaldıklarını belirterek," Depremi Malatya'da yaşadık evimiz ağır hasar aldı barınacak yer yoktu köye gittik. Dün haber geldi konteyneriniz çıktı diye geldik. Kardeşim eşim ve çocuğumla birlikte yaşıyoruz. Yaşam zor evimiz dükkanımız gitti. Bilmiyoruz nereye varacağız böyle en azında başımızı sokacağımız bir yer oldu devamında süreci rahat atlatacağız inşallah. Bugünlerde öncede orta halli bir aile olarak yaşıyorduk bir sabah kalktık geriye pek bir şey kalmamış" ifadelerini kulandı.

"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖMRÜNÜ UZATSIN"
Konteynerini bugün teslim deprem Ahmet Gürbüz de ," Deprem olduğu gün oğlan işte geldi bir baktık sallanma oldu. Kendimizi zor dışarı arttık ve daha da çıkamadık. Sonra bir deprem daha oldu geldik ki evin duvarları yıkılmış eşyalar altında kalmış. İstanbul'a gittim bir süre orada kaldım telefonla arayarak konteynerin çıktığını söylediler bugün geldim teslim aldım . Allah devletimizi noksanlık vermesin Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzatsın. Türkiye'ye daha da böyle bir lider gelmez durumda ne olur ne olmaz bilemem" diye konuştu

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