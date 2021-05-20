Video Türkiye MEB'den ilkokul ve ortaokullar için sınav açıklaması

MEB'den ilkokul ve ortaokullar için sınav açıklaması

MEB'den ilkokul ve ortaokullar için sınav açıklaması
20.05.2021 | 19:07

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OTOMATİK OYNAT

MEB'den ilkokul ve ortaokullar için sınav açıklaması 01:27
MEB'den ilkokul ve ortaokullar için sınav açıklaması 20.05.2021 | 19:07
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ikinci dönem derslerinin sınavlarını salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenledi.

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