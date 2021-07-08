Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı
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Geçen haftalarda çektiği video ile teslim olmak istediğini bildiren Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'ya giden özel ekip ile Türkiye'ye getirilmişti. Aydın ülkeye ayak basar basmaz gözaltına alınırken, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinden sonra tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın'ın firari abisi Fatih Aydın'ın durumu da merak konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre, 'Tosuncuk'un tutuklanmasından çok kısa bir süre sonra abisi Fatih Aydın da Uruguay'da gözaltına alındı.