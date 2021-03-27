Fahrettin Altun’dan SABAH’a Özgür Özel açıklaması: Hem anlamıyor hem karşı çıkıyor
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "İstanbul Sözleşmesi'nden Meclis kararı ile çıkılabilir" ifadesinin ardından SABAH’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı açıklamada, yönetim sistemini anlamadan yorum yapanların manipülatif siyasetten öteye geçemeyeceklerine dikkat çekti.