MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'li Garo Paylan'ın TBMM'de sözde Ermeni soykırımının kabulü için verdiği skandal kanun teklifine ateş püskürdü. Sözlerine HDP'li müptezel diyerek başlayan Bahçeli: "HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi istenmiş. Çok şükür ki kabul edilmemiştir. Böyle birinin Meclis'te yer alması hepimiz için zuldür. Sözde soykırım iddiasının kanun olarak hazırlanması, Türkiye'yi töhmet altında bırakmak için yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi azılıkların meydan okuma yeri değildir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'li Garo Paylan'ın TBMM'de sözde Ermeni soykırımının kabulü için verdiği skandal kanun teklifine ateş püskürdü. Sözlerine HDP'li müptezel diyerek başlayan Bahçeli: "HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi istenmiş. Çok şükür ki kabul edilmemiştir. Böyle birinin Meclis'te yer alması hepimiz için zuldür. Sözde soykırım iddiasının kanun olarak hazırlanması, Türkiye'yi töhmet altında bırakmak için yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi azılıkların meydan okuma yeri değildir." ifadelerini kullandı.