MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2.5 aylık aranın ardından yeni yasama yılının ilk Meclis Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Bahçeli, Kürt Sorunu tartışmaları, S-400 gerilimi ve İdlib'de artan saldırıları değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören CHP ve İP vardır" dedi. Bahçeli, ABD'nin S-400'ler üzerinden yaptırım tehdidine ise, "Türkiye olarak neyi, ne zaman alacağımızın hesabını yalnızca Türk milletine vereceğimizi herkesin bilmesi lazım." sözleri ile tepki gösterdi.