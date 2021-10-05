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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar 05.10.2021 | 11:37
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Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı | Video 03.10.2021 | 10:42
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İstanbul toplu taşıma sistemi alarm veriyor 03.10.2021 | 01:32
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Başkan Erdoğan'dan İslamofobi mesajı 02.10.2021 | 20:48
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Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı 02.10.2021 | 18:10
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Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret 02.10.2021 | 16:15
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Başkan Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları toplantısına telefonla katıldı 02.10.2021 | 15:47
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı... 01.10.2021 | 10:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2.5 aylık aranın ardından yeni yasama yılının ilk Meclis Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Bahçeli, Kürt Sorunu tartışmaları, S-400 gerilimi ve İdlib'de artan saldırıları değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören CHP ve İP vardır" dedi. Bahçeli, ABD'nin S-400'ler üzerinden yaptırım tehdidine ise, "Türkiye olarak neyi, ne zaman alacağımızın hesabını yalnızca Türk milletine vereceğimizi herkesin bilmesi lazım." sözleri ile tepki gösterdi.