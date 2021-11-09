Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
42:22
MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 09.11.2021 | 11:29
04:40
17:45
01:30
Hava Durumu 09-11-2021 09.11.2021 | 08:00
19:04
02:48
05:21
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'da Zafer Günü törenine katıldı 08.11.2021 | 09:56
03:51
01:30
Hava Durumu 08-11-2021 08.11.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 07-11-2021 07.11.2021 | 08:00
01:57
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 yaralı 06.11.2021 | 21:34
01:53
01:56
00:53
Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi 06.11.2021 | 19:19
00:30
Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu 06.11.2021 | 19:08
32:23
Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 06.11.2021 | 17:03
00:19
SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu 06.11.2021 | 16:30
01:03
Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı 06.11.2021 | 15:08
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü, "Açık açık söylüyorum, şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu kansızlık, ahlaksızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır." dedi. Bahçeli Türkkan'dan hesap sorulacağını vurguladı, "Gereği mutlaka yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere Türkiye'yi şikayet etmesini de sert sözlerle eleştirdi, "Siyaset krizidir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.