MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü, "Açık açık söylüyorum, şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu kansızlık, ahlaksızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır." dedi. Bahçeli Türkkan'dan hesap sorulacağını vurguladı, "Gereği mutlaka yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere Türkiye'yi şikayet etmesini de sert sözlerle eleştirdi, "Siyaset krizidir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.