MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.