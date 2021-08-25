Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! CHP’li Engin Altay’dan dikkat çeken HDP açıklaması
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HDP ile şeffaf ittifaka yanaşmayan CHP’den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişecek halimiz yok.” dedi. Engin Altay’ın söz konusu açıklaması “HDP ayrı aday çıkarsın” şeklinde yorumlandı.