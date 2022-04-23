Video Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de
Milli Eğitim Bakanı Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de

Milli Eğitim Bakanı Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de

23.04.2022 | 09:26

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Yaklaşık 2 yıldır Covid-19 önlemleri çerçevesinde öğrenciler olmadan gerçekleşen törenlere bu yıl yoğun öğrenci katılımı oldu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu.


Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.


Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatmak gayesi ve gayretindeyiz. Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın millî ve manevi değerlerimizi bilen; vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven; millî iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır.


Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içindeyiz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce meclisimize verildiği bu anlamlı günü, büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."


İki yıl aradan sonra çocuklar katıldı
Milli Eğitim Bakanı Özer başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti heyeti bu yıl 2 yıl aradan sonra öğrencilerin de yoğun katılımı ile töreni gerçekleştirdi. Covid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır ziyaretler öğrenciler olmadan sadece resmi düzeyde yetkililerin katılımı ile gerçekleşiyordu.

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