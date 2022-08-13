Milli Görüş'ün duayen isimlerindendi! Mustafa Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karahasanoğlu için bugün ikindi namazının ardından Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende oğlu İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu taziyeleri kabul etti. Törene yakınların yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.