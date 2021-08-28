Video Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tüm risk ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tüm risk ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tüm risk ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz
28.08.2021 | 13:30

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'den dönen askerleri karşılama töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

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