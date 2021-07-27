Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: "Üç-beş kulllanılmış uçakla..."

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi geldi. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyorlar" dedi. Bakan Hulusi Akar, "Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. Üç-beş kulllanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.