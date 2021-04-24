Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurları tarafından vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüleri paylaştı.